Nový notebook od Xiaomi nabízí skvělou výbavu

Samozřejmostí je podsvícená klávesnice, reproduktory Harman Inifnity s možností využití technologie Dolby Atmos, snímač otisků prstů a zabudovaný do touchpadu. Výrobce oproti starším notebookům zapracoval i na chlazení, které by nyní nyní mělo být ještě účinnější a tedy lépe odvádět zbytkové teplo.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.