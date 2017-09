Nové přírůstky v rodině dětských sluchátek Little Rockerz Costume

Značka IFROGZ představuje nejnovější přírůstky do své řady dětských sluchátek Little Rockerz Costume. K dispozici jsou nové modely sluchátek pro chlapce a dívky, takže si děti mohou vybrat vzhled, který se nejlépe hodí k jejich osobnosti – od milovníka zvířat až po malou princeznu.

