SilentiumPC představilo levnou prostornou PC skříň Regnum RG4 ve čtyř verzích

I/O panel je umístěný na vrchu skříně a nejdeme zde dvojici portů USB 3.0, konektory pro sluchátka a mikrofon, regulátor otáček ventilátorů (až 6) a čtečku microSD karet. K dostání budou celkem čtyři varianty. Dvě s oknem do bočnice a dvě bez něho v barevných provedení Pure Black a Frosty White, tedy v černé a bílé. Na našem trhu je zatím k dostání pouze varianta Pure Black bez okna bočnice za cca 1 000 Kč. Verze s oknem do bočnice budou jistě o něco dražší.

Ale vraťme se do interiéru. V hlavní komoře je dostatek prostoru pro základní desky formátů mini-ITX, micro-ATX a ATX společně s grafikami do délky až 380 mm a chladičem procesoru s maximální výškou 159 mm. Dočkáme se zde dokonce i dvou pozic pro 5,25" zařízení, které dnes již nejsou úplně běžné. Komora na dně skříně slouží pro montáž dvou 3,5" a 4 2,5" disků a napájecího zdroje (ATX PS2).

Všechny ale mají společné to, že splňují standardní moderní požadavky z hlediska prostoru. Totožné jsou také jejich rozměry a vnitřní uspořádání komponent. Skříň o rozměrech 496 × 450 × 205 mm vážící 5,2 / 5,6 kg je rozdělena do dvou oddělených komor, jak tomu bývá zvykem u většiny dražších skříní, aby byl zajištěn dostatečný průtok vzduchu skrze skříň.

