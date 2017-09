MSI Radeon RX Vega 64 ve 23 (4K) hrách a testech + OC s vodou

Klasickou recenzi RX Vega už jme vám přinesli při jejím uvedení. Dnes se zaměřím na 4K výkon ve větším počtu her a také miningu. Dále otestuji přetaktování, podvoltování a výměnu chladiče za vodní blok. Karta z běžné distribuce mi také poslouží jako základ před testy nereferenčních karet Vega RX.

Radeon Vega RX 64 v testu podruhé

Architektuře Vegy a základním vlastnostem této řady grafických karet se věnoval kolega Adam už s uvedením. Tím se vůbec zabývat nebudu, slajdy také zcela přeskočím. O Veze jako architektuře jsme věděli téměř vše už rok, co AMD poprvé sdělilo detaily. Stejná konfigurace čipu Vega XT jako Fiji XT ale dávala tušit výkon už rok dopředu. Užší paměťová sběrnice byla pro mnohé už před rokem mementem, které se ukázalo jako pravdivé. I když se AMD snažilo na papíře ukázat desítky vylepšení architektury, které mělo vést k vyššímu výkonu na takt, nestalo se tak. Vega XT je na stejném taktu nakonec někde i pomalejší než Fiji XT, někde jej jen o pár procent překonává. Celkově je ale IPC a tedy i výkon hodně podobný.

Kartě příliš nepomáhají ani vyšší frekvence, jelikož Vega XT neškáluje s frekvencí lineárně jako jiná GPU. Něco jí brzdí, buď jsou to ovladače, nebo úzká sběrnice pamětí, nebo je v čipu nějaká chyba návrhu. Paralela s prvním Bulldozerem sedí. Definitivně to zjistíme u druhé revize, která jistě přijde. Více do detailů návrhu čipu a potenciálně slabých míst dnes ale zacházet nebudu, zaměřit se chci na zásadní nedostatky Vegy obecné a marketingové. Ještě než se do toho pustím, krátké shrnutí modelů Vegy RX.

Prvním modelem je základní „černá“ verze Vega RX 64. Právě tuhle jste viděli ve všech recenzích, a také uvidíte v té dnešní. Jiná Vega RX 64 v ČR zatím není dostupná a i tahle se těžko shání, dodávky jsou hodně omezené. Druhá karta je také Vega RX 64, ovšem vybavená hezčím chladičem (limitovaná edice). Třetím modelem je Vega RX 64 s vodním chlazením. Poslední model Vega RX 56 v referenci na trh nepůjde, každý výrobce si udělá karty dle sebe. Karta chlazená vzduchem a vodou má rozdílné specifikace, vidíte je v tabulce, ale jistě je znáte z recenzí. Nyní k faktům kolem uvedení Vegy, nejzmatenějšího uvedení nového GPU v poslední dekádě.

Vega přišla pozdě

Je to víc než rok, kdy nám AMD ukázalo fotografii z oslavy někde v Šanghaji, kde se tou dobou podařilo dokončit čip Vega XT. Od té doby jsme viděli několik živých prezentací hotových karet (byť v prototypu) a dostali několik oficiálních prezentací o novinkách architektury Vega. Dnes je jasné, že AMD s Vegou a výkonem bojovala, jelikož vyšlo najevo, že původní verze herní karty byla jiná (krátké PCB a 6+8 pin). Finální podoba Vegy RX ale nakonec vychází z verze FE. Osobně si myslím, že AMD zcela překvapil velký výkonnostní odstup GTX 1080 Ti od GTX 1080 i její cena. Tím totiž Nvidia zhatila to, na co Vega mířila – GTX 1080 s původní cenou 599 USD. Hodně dlouho se totiž spekulovalo, že velký Pascal bude jen v drahém Titanu a do GTX 1080 Ti vůbec nepůjde. Také zdroje z výroby karet potvrdily, že Vega XT byla od začátku plánovaná jako soupeř GTX 1080 s cenovkou 599 USD (tuhle cenu si zapamatujte, ještě na ní dojde řeč).

Vega má výkon jako Fiji

Pokud by AMD vyrobilo Fiji XT na novém procesu a upravilo návrh na vyšší takty, měli by lepší GPU než je Vega XT. A také rozměry čipu by byly menší. Tohle si myslí hodně lidí a možná je to i pravda. Vega XT má o 20–50 procent vyšší takty, ale výkon stoupl znatelně méně. Také měření na stejné frekvenci ukázalo, že Fiji a Vega jsou totožně výkonné čipy. Už Fiji XT byl brzděný propustností pamětí, možná je to i problém Vegy. Je opravdu na pováženou, že čip velký jako Vega XT sotva soupeří s o 35 procent menším GP104.

Vypnuté funkce čipu

Spíše jsou to jen zbožná přání fandů značky AMD, ale možná je to přece jen chyba AMD. Hovoří se o tom, že většina nových vlastností a vylepšení architektury zkrátka nefunguje, že jsou vypnuté. Buď na úrovni čipu, nebo driverem. Vzhledem ke stejnému výkonu jako Fiji se to zdá možné. Bylo by ale divné, kdyby AMD vyvinulo nový čip, a vše nové v něm vypnuli. Důvody, které by je k tomu vedly, by musely být hodně bizarní.

Tragický marketing

Neobratný marketing a jeho přiškrcený budget už je u AMD legendární. U Ryzenů se AMD podařilo celkem uspět i marketingově, jelikož většinou solidní produkty si své kupce najdou. Žijeme v době sociálních médií a podobné informace se šíří bleskem. Zde se AMD ani nemuselo moc snažit, vše za ně obstarala média a recenze. U Vegy byl ale přístup podezřelý už v lednu na CES. Žádné přímé srovnání výkonu s konkurencí (u Ryzenů tomu tak bylo), žádné srovnávání s jinými GPU. To dávalo tušit, že se AMD výkonem nechce chlubit. I další prezentace a konference o výkonu Vegy neprozradily nic, reklamy bubeníka nebo plakáty „Poor Volta“ působí v dnešním kontextu, kdy už výkon Vegy známe, trapně. Také slepé testy s Freesync monitorem byly spíše zoufalé než pozitivní.

Mizerné ovladače

Už během testování do recenzí AMD poslalo dvě verze driverů, v prvním nefungovalo řízení spotřeby, taktování a software. V druhém nebyl garantovaný herní výkon a fungovalo taktování. Nyní, po třech týdnech se objevuje ovladač, který konečně dobře umí měnit napětí a zvyšuje také někde výkon. Proč se tak dlouho mluvilo o tom, že AMD ladí ovladače, když v den recenzí nebyl připravený plně funkční driver, je otázka.

Problémy s výrobou čipů

Pokud se podíváte do světových obchodů, téměř nikde žádné Vegy nekoupíte. Není to prý ale poptávkou ze strany minerů a hráčů, ale kvůli problémům s výrobou GPU, respektive s jejich kompletací. Použití HBM v herní kartě je chyba. Je to drahé, náročné na výrobu (čipy se musí vyrobit a někde jinde sestavit do finálního GPU). Možná by ale změna návrhu čipu stála víc než pokračování s HBM. AMD se vydalo cestou HBM a teď za to draze platí, a to doslova. Zapouzdření GPU jde prý pomalu a v menších objemech, než by bylo potřeba, hlásí zdroje z Tchajwanu.

Zmatené ceny a packy

Základní verze Vegy RX 64 má stát 499 USD, ovšem nikde na světě ji za tuto cenu nekoupíte. Nejlevnější karta, která je k mání je 599 USD, většinou jsou ale ceny spíše 699 USD (Newegg). Některé redakce se snažily dotázat přímo AMD, proč jsou na trhu jen dražší verze, ti ale přímo nikomu neodpověděli, jen mlžili ve vágním vyjádření. Kuloáry ale tvrdí, že AMD cenu prostě zvýšilo samo. Prodávat nákladný čip za 499 USD, navíc v době vysoké poptávky, prostě není ekonomické. Nyní už dává cenovka 599 USD z prvního bodu smysl, že? I když se někteří snaží AMD omlouvat a házet vinu na marže obchodníků, vina za koncové ceny leží na bedrech AMD, nemůže za ni „mining mánie“. Vega totiž na těžení momentálně není zajímavá.

AMD se také snaží prodat více svých produktů, tak vytvořilo sety komponent. V setu najdete procesor Ryzen, desku a grafickou kartu. Cena za set včetně několika výběhových her je ale v podstatě stejná jako při koupení zvlášť. Některé jsou dokonce dražší! Pouze ten nejlevnější set vyjde v ČR asi o necelé dva tisíce levněji než stejné komponenty na stejném obchodě samostatně. Upřímně, tohle nemůže nikoho oslovit, hlavně ne ty, kteří chtějí upgradovat jen grafickou kartu.