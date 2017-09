SteelSeries Arctis 5: moderní a elegantní headset

SteelSeries má za sebou celkem slušnou historii v segmentu herních headsetů, a rozhodně nevypadá, že by se chtěl stáhnout. Naopak. Nachystal novou řadu headsetů, kde my vyzkoušíme model Arctis 5. Poskytuje zajímavou kombinaci vychytávek a potenciál ke slušné zvukové reprodukci.

Přesto výrobci chrlí jeden model herních sluchátek za druhým. Mezi hráči zřejmě nacházejí úrodnou půdu, a to i s dražšími modely headsetů. Je to tím, že se kvalita opravdu někam posouvá, nebo speciální funkcionalita spojená s herním nasazením je natolik žádoucí?

Ano, jejich konstrukce, design i řada dalších vlastnosti je předurčuje k úspěchu v herně-chatovacím scénáři. Má to ale jeden - celkem zásadní - háček. Kvalita zvukové reprodukce je u naprosté většiny herních headsetů podprůměrná, když vytasíme do boje i s celkem levnými audiofilními sluchátky, tak herní headsety bez výjimky dostávají „na holou“.

Se zvukem a jeho reprodukci u počítače a zejména her je to pořád ta samá písnička. Pokud hrajete týmové hry a chcete efektivně komunikovat se svými spoluhráči anebo jen během hraní chatovat s kámoši, tak potřebujete sluchátka a mikrofon. Herní headsety se zde přímo nabízejí jako ideální řešení.

Prostorový zvuk DTS 7.1, nejlepší herní mikrofon, komfortní pružný pásek na hlavovém mostě, vyvažování chatu a hry, náušníky s Airweave, RGB podsvícení... na to všechno láká nový headset od SteelSeries. Že by konečně slušný herní headset nebo opět pokus o modernizaci, který maskuje průměrný zvuklový projev?

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.