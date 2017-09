Doporučené herní PC sestavy nižší a střední třídy – léto 2017

Prakticky ke konci léta přicházíme s pravidelným přehledem doporučených herních počítačových sestav v několika cenových kategoriích. Rozverné léto přineslo posílení české koruny a přesto se mnoho komponent z různých důvodů výrazně zdražilo. Trh s grafickými kartami se začátkem léta prakticky zhroutil.

Úvod

Už se z toho pomalu stává tradice, že naše pravidelné přehledy herních počítačových sestav pro čtyři roční období vychází oproti původnímu plánu se zpožděním. Až dosud to bylo vždy způsobeno očekávaným vydáním nějaké důležité komponenty, která měla mít významný vliv na výběr ostatních komponent počítačových sestav. Také tentokrát jsme některé avizované novinky očekávali, ale ten pravý důvod opoždění přišel z úplně jiné oblasti.

Kryptoměny

Začalo to poměrně nevinně v roce 2009, kdy byla vytvořena nejznámější virtuální měna Bitcoin (BTC). Zpočátku měl zcela zanedbatelnou cenu, takže v roce 2010 uživatel „laszlo“ při první zpopularizované transakci utratil za dvě pizzy 10 000 BTC. Dnes se asi kouše vzteky do zadnice. Až rok 2013 se stal pro Bitcoin obdobím nebývalého růstu, když se z počáteční úrovně okolo 10 USD jeho hodnota v listopadu přehoupla přes částku 1000 USD. Cena Bitcoinu současně vytáhla vzhůru ceny ostatních kryptoměn, což rozpoutalo první těžební horečku, jenž měla za následek dočasnou nedostupnost grafických karet AMD, které byly pro těžbu některých měn, na rozdíl od grafických karet nVidia, velmi vhodné.

Rychlý nástup speciálních ASIC zařízení po několika měsících učinil těžbu kryptoměn pomocí grafických karet nerentabilní a současný výrazný pokles cen Bitcoinu i ostatních měn těžební horečku ukončil. Pro AMD to znamenalo pohromu, neboť trh byl zaplaven lacinými zánovními grafickými kartami od těžařů, takže nové výrobky zůstávaly ve velkých počtech na skladech.

Až do ledna 2015 hodnota kryptoměn úspěšně klesala a jeden Bitcoin se prodával jen za cca 150 USD (škoda, že jsem jich tehdy pár nekoupil). Zdálo se, že epizodu s bohapustým pálením elektrické energie za účelem vypočtení číselného řetězce, za který byl někdo ochoten dát nějakou hmatatelnou protihodnotu, upadne brzy v zapomnění.

Další zlatá horečka

Jenže ouha. Během roku 2016 hodnota kryptoměn v čele s Bitcoinem mimo zrak veřejné publicity plíživě roste. A pak přišel leden 2017 a Bitcoin byl opět nad hodnotou 1000 USD. I když na tuto skutečnost již informační média hromadně upozorňovala, mnozí si jen posteskli, že se svých kryptoměn již dříve zbavili za mnohem nižší hodnotu, případně se s očekáváním brzkého poklesu o jejich těžbu či nákup dále nezajímali.

Jenže mrška Bitcoin nás zaskočil. Během dalších týdnů a měsíců začínalo být jasné, že se schyluje k něčemu výjimečnému. Každý měsíc stoupala hodnota Bitcoinu o stovky dolarů, aby v květnu překonala hranici 2000 USD. A tehdy to zase vypuklo.

Bitcoin neskutečně zpopularizoval ostatní kryptoměny a zejména ty, které byly vytvořeny za účelem těžby výhradně pomocí grafických karet, z nichž nejznámější je zřejmě Ethereum. To se v květnu 2017 projevilo totálním vyprodáním celosvětových zásob grafických karet AMD Radeon RX 570/580, které se ukázaly pro účely těžby kryptoměn jako nejefektivnější. Vzápětí se vyprodaly všechny zbývající zásoby grafických karet AMD ve výkonové hladině RX 470 a výše, až po nejvýkonnější Fury X. Od tohoto okamžiku těžaři virtuálních měn skupují veškerou produkci grafických karet AMD od střední třídy výše přímo od výrobců či distributorů a do maloobchodu se nedostává prakticky nic.

Nedostatek grafických karet AMD se za krátký čas rozšířil také do tábora nVidia. Přestože efektivitou těžby grafické karty nVidia lehce za Radeony zaostávají, s neustále zvyšující cenou kryptoměn se i jejich použití vyplácí. Postupně z trhu mizí v tomto ohledu nejvýhodnější modely GeForce GTX 1070, po nich 6GB modely GTX 1060. Nedostatkem na trhu jsou postiženy i nejvýkonnější GTX 1080 Ti.

Červen 2017 znamenal praktické zhroucení trhu s grafickými kartami. Do herní počítačové sestavy bylo možné zakoupit pouze slaboučké grafické karty Radeon RX 550/560 a GeForce GTX 1050/1050 Ti. Dále bylo v dražším segmentu na trhu veliké nic až po GeForce GTX 1080, která se díky použití níže taktovaných pamětí GDDR5+ na těžbu nehodí. Ale i ty se staly zčásti nedostatkovým zbožím, protože když nebylo nic jiného ke koupi, tak si je pořizovali i zákazníci, kteří by jinak preferovali slabší modely GTX 1060/1070, nebo grafické karty Radeon.

Jak už to tak v tržní ekonomice chodí, velká poptávka bez možnosti uspokojení zákazníků znamená nárůst cen. Zdražení bylo prakticky celoplošné a zasáhlo nejen prodeje nových grafických karet, ale i těch použitých v bazarech. Například použité Radeony RX 570/580 se v bazarech snadno prodávaly s vyšší cenou, než byla jejich původní pořizovací. Ti, kteří je takto výhodně prodali, obvykle skončili jako majitelé herně výkonnější GeForce GTX 1080. Teprve v červenci 2017 se situace na trhu grafických karet pomalu zlepšuje a určitou dávkou štěstí či trpělivosti se dají nové grafické karty střední a vyšší třídy zakoupit. Vyšší ceny však prozatím u některých modelů přetrvávají.

Tento zevrubný a velmi zjednodušený pohled do problematiky kryptoměn a jejich související těžby pomocí grafických karet by měl být zdůvodněním, proč náš letní přehled herních počítačových sestav nebyl publikován v plánovaném termínu na počátku července. Prostě nebylo možné odhadnout, zda a za jakou cenu lze nezbytné grafické karty pořídit. Právě výkon a cena grafických karet ve většině případů rozhoduje o tom, do jaké kategorie bude výsledná sestava zařazena.

První letní díl našeho pravidelného čtvrtletního přehledu herních počítačových sestav bude koncepčně shodný s předchozím jarním přehledem počítačových sestav nižší a střední třídy, který byl publikován začátkem května. Přehled byl opět rozdělen do dvou samostatných článků, takže jarní přehled počítačových sestav vyšší třídy byl vydán o pár dní později. Obdobně budou publikovány také oba díly aktuálního letního přehledu.

Koncepce přehledu sestav

Celková koncepce přehledu sestav zůstává od roku 2016 nadále zachována. Opět si představíme několik sestav rozdělených do samostatných kategorií, stanovených podle celkové pořizovací ceny základní sestavy bez operačního systému a periferií. Začneme výchozí kategorií s cenou okolo 12 000 Kč a skončíme nejvyšší kategorií s částkou nad 40 000 Kč. S ohledem na značný rozsah textu je přehled rozdělen do dvou samostatných dílů, které budou publikovány v krátkém časovém odstupu několika dní. V prvním díle budou nejprve představeny tři kategorie počítačových sestav v cenových hladinách 12, 16 a 22 tisíc korun, tedy sestavy od nejnižší třídy do třídy střední. Ve druhém díle navážeme sestavami v hladinách 28, 34 a 40 tisíc korun, tedy vyššími a nejvyššími třídami (kategoriemi). Kvůli přehlednosti článku jsou sestavy na procesorových základech Intel a AMD ve všech cenových kategoriích představeny pomocí samostatných kapitol.

Doporučené sestavy budou i nadále rozděleny na levnější a dražší variantu v každé z cenových kategorií. Levnější varianta A bude navržena tak, aby se výrazně neodchýlila od stanoveného limitu v dané kategorii. V této variantě bude upřesněno dosažení maximálního herního výkonu na úkor výbavy. Cílem rozhodně nebyla úspora nákladů za cenu použití komponent s pochybnou kvalitou. Dražší varianta B se bude pořizovací cenou pohybovat někde v intervalu mezi limity jednotlivých kategorií. Cena zde nebyla tím rozhodujícím kritériem. Cílem bylo dosažení maximálního herního výkonu a současně optimální výbavy. Rozdíly mezi variantami A a B budou například v použití lépe vybavených základních desek, větší kapacity RAM a disků, luxusnějších verzí grafických karet a luxusnějších skříní. V některých případech bude u dražší sestavy použita o něco výkonnější, nebo lépe vybavená grafická karta.

U doporučených grafických karet bude v tabulce pro srovnání uveden jejich přibližný výkon v pěti populárních hrách. Výkon byl změřen u obdobného modelu grafické karty na testovací sestavě se šestijádrovým procesorem Intel i7, a proto je označen pouze jako orientační. Portfolio her, ve kterých je výkon grafických karet porovnáván, bylo sestaveno tak, aby bylo možné posoudit výkon grafických karet ve dvou novějších titulech pod DX11, ve dvou titulech pod nejnovějším DX12 a také v jednom titulu využívajícím API Vulcan. Díky tomu můžeme odhadnout, jestli je grafická karta vhodná spíše pro starší herní tituly využívající DX11, nebo bude perspektivní volbou do budoucna a pro nová API, která staré DX11 postupně nahradí.