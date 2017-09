EnergyKnight SS-350ET-T3: nejlevnější ATX Seasonic

Dnešním adeptem je zdroj, který může jednoduše být nejlevnějším ATX zdrojem Seasonic na trhu. Je to 350W Energyknight SS-350ET-T3, mírně odlišný od běžnějšího SS-350ET-F3. Oba sdílí certifikací účinnosti 80 PLUS Bronze (při 115 V) v rámci modelu SS-350ET. Je pravděpodobné, že T3 je variantou specifickou pro místní distribuci (Partis), minimálně mezi pár okolními distributory určitě. Aktuální cena je lehce přes 800 korun, což znamená segment mainstream, i přes to je však kryt tříletou zárukou.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.