Bez internetu: Můžeme ještě žít odpojení?

Ale co datový absťák pro vaše zařízení? Když v minulosti vypadl internet, šli jste obvykle něco hrát. Dnes ale stále roste počet her, které vyžadují autorizaci či synchronizaci se serverem, takže když nejde síť, nejdou ani hry. Musíte přejít k těm, které podporují offline režim anebo k jednodušším či starším titulům, které se bez internetu obejdou. Nutno podotknout, že i konzole dnes vyžadují internetovou konektivitu, nejsou schopné jet trvale odpojené od sítě.

Pracovat s YouTube znamená, že sledujete Analytics, Socialblade, kontrolujete trendy, díváte se na to, co zrovna frčí a podobně. Pak máte komunikátory, mail(y), kolaborativní nástroje a klasický web s jeho vlastními nástroji. Wikipedii a Google používáte tak často a tak přirozeně, že chápete, kde se vzala idea chromebooku – pokud děláte cokoliv, je v tom vlastně web vždy přimíchaný.

Za sebe úvahu zkrátím: Já už nemůžu. Pracuji s webem a YouTube každý den a vybírám místa svého pobytu podle konektivity. Jsem na internetu závislý, i když u mě je to spíš workoholismus. Nedovedu si představit ani psaní bez internetu, který by mi potvrdil či vyvrátil moje domněnky. Problém je, že podobně závislé začínají být i naše přístroje.

