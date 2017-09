A teď vážně: Proč ženy nezajímá kariéra v IT?

Nedávno jsem se zastal v úvaze Jamese Damorea, který byl vyhozen z Google za projevení vlastního názoru. Dnes se nechci zabývat celou problematikou, kterou ve svém dokumentu pokryl, ale rád bych se soustředil na jeden bod: Proč je práce v IT pro ženy tak málo atraktivní? Je něco, co děláme špatně – anebo je v té práci něco, co většinu žen odpuzuje?

To, že v IT pracuje výrazně méně žen než mužů, je fakt. Odhaduje se, že jich je zhruba čtvrtina, což je stále docela velké číslo na to, že podle Deloitte v roce 2013 tvořily ženy jen 13 % absolventek CS (Computer Science) oborů. To představuje značný pokles od roku 1985, kdy absolventky tvořily podstatně vyšších 35 %. Když se podíváme například školství v Británii, vidíme tam rovněž diskrepanci: Na škole se naučilo programovat 33 % absolventů, ale jenom 17 % absolventek. Patrně i to se podílí na tom, že podle britské studie z roku 2014 ženy tvořily pouze dvacetinu žadatelek o práci v IT.

By Lady Pain (Marta Manso) - http://www.flickr.com/photos/ladypain/178384326/sizes/o/, CC BY 2.0, Link

Z dat je vidět, že existuje značná diskrepance mezi zájmem žen a mužů o práci v IT – a nejen to, zdá se, že se časem tento rozdíl zvětšuje. V řadě médií najdeme bití na poplach, otázkou pochopitelně je, zda to není normální a zda je nutné intervenovat. Najdeme úvahy řady autorek, které se nad tímto rozdílem nepozastavují a zdůrazňují, že v současnosti neexistuje žádná umělá bariéra, která by jim bránila vstoupit do branže. Ba co více, platová diskrepance mezi muži a ženami je v IT menší než v jiných oborech.

Kathy Shermanová ve svém článku zmiňuje, že za svoji IT kariéru zažila hodnocení zahrnující její pohlaví přesně dvakrát. Poprvé v okamžiku, kdy se rozhodovalo o manažerské pozici a byl vybrán kolega, protože nadřízení usoudili, že se bude spíš věnovat svým malým dětem. Podruhé v případě, že se zvažovalo, že bude řídit mužský tým v Jižní Karolíně a vedení usoudilo, že by to nemuselo dělat dobře vzhledem k jejich místní mentalitě.

Podotkl bych, že i když se jí ani jedna situace nelíbila, úvahy vedení nejsou úplně nesmyslné. Samozřejmě, měli se jí zeptat, zda nemíní preferovat svoji práci před dětmi, ale taková preference je problém u každého rodiče. Neměli byste upřednostňovat práci před dětmi – kromě případu, že to musíte udělat kvůli nim. A že zvažovali, jak ji přijme určitý tým? Pokud vás tým jako manažera nemá rád z libovolného důvodu, tak vás odmítne a vy s ním nebudete dobře spolupracovat. Tak to prostě je, můžou vás odmítnout v podstatě z libovolného důvodu, počínaje pohlavím, politickými názory anebo že jste vegan a odmítáte s nimi o víkendu chodit lovit kachny.

Kathy Shermanová končí tím, že je podle ní vlastně jedno, kolik holek se učí C++, protože nakonec je důležité to, aby každý dělal to, co ho baví. Dobře. Ale proč IT holky nebaví, proč je pro ně na okraji zájmu?