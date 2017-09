Jedenáct her pro začátek školního roku 2017/18

A právě v něm spočívá hlavní síla této hry. Podle toho, jakým způsobem koordinujete útoky a jak nad hrou přemýšlíte, vás hra na oplátku náležitě odměňuje. O tom, že multiplayer je opravdu promyšlený, vypovídá i fakt, že se v případě neshody můžete během hraní dostat do křížku se svým parťákem a vyříkat si to v PvP souboji.

Kromě každým rokem do zblbnutí vycházejících sportovních her, jejichž release snad nepřekvapí ani vaše babičky a dědečky, na nás čeká spousta novinek, rozšíření, standalone DLCček nebo nových MMORPG.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.