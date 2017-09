Apple: Už jenom lifestyle?

Poslední keynote Apple byla pozoruhodná v tom, v jakém pořadí vyjevila inovace: Nový kampus, nové obchody, které už nejsou jen obchody, ale mění se v magická a kreativní místa setkávání a výuky, hodinky a až na konci se objevil technologicky nejrevolučnější iPhone X. Je vážně důležitější vzled obchodů než technologické koncepty a inovace?

Apple sázel vždycky na design – a v tom je konzistentní. Vždycky se snažil být jiný – a v tom je taky konzistentní. Přestože jde primárně o technologickou firmu, technologie vždy upozaďoval a kladl před ně design a svoje vlastní pojetí použitelnosti. Obrat „svoje vlastní“ označuje hlavně to, že když se Apple pro něco rozhodne, tak to taky bude a vy se buď přidáte k tleskajícímu davu – a nebo budete mít smůlu.

A taky v prezentacích neustále používají obraty „magické to či ono“ a „měníme svět“. V tom jsou taky konzistentní. Problém je v tom, že rozhodně nesdílím názor, že by jejich změna světa představovala vždy pozitivní změnu. Je konzistentní, to ano. Obvykle představuje dobrou integraci mezi hardwarem a softwarem, ale nezřídka jde o změnu, ze které nejsou nadšení ani amatérští a ani profesionální uživatelé.

V letošním keynote se Apple pochlubil skvělými designovými prostory, což je obří projekt, na kterém se pracuje opravdu dlouho. Je stylově minimalistický a dopadl dobře, tedy tak, jak jsme všichni nepochybně čekali. Řada firem se při zařizování svého sídla ohlíží jen na cenu prostor, jiné vyžadují hlavně kontrolu nad zaměstnanci a jen bohatší technologické firmy zařizují prostory designově a s ohledem na to, aby se v nich zaměstnanci cítili příjemně. Často jsou takové prostory členité a navržené více architekty, takže vypadají poněkud splácaně, nezřídka účelově splácaně, každá místnost s jinou náladou – asi jak A. E. Poe popisoval zámek prince Prospera v Masce Červené smrti. Takové uvažování je designérům Apple cizí, dominuje snaha vše sladit. Otázkou je, co budou se sídlem dělat, až se zase posune vnímání toho, co je v designu krásné.

Podstatně více mě zaujala část, ve které se řešila nová podoba velkých obchodů Apple.

Spíš než obchody připomínají designová komunitní centra, jakési chrámy, kam uživatelé chodí obdivovat jak Apple, tak i sami sebe, protože sami sebe vnímají jako tvořivější a s větším smyslem pro krásno. Tento pocit bude nově podpořen tím, že Apple promění své velké obchody na jakousi agoru, kde se mohou lidé setkávat, chodit tam tvořit, vzdělávat se a poslouchat umělecké performance.

Připomíná mi to elitní kluby, kam si kupujete členství, abyste se ocitli v klubu stejně výlučných. Přiznám se, že koketuji s myšlenkou, jaké by to asi bylo chodit tam opruzovat s Thinkpadem, ale i když by to bylo chvíli asi vtipné, tak by to byla nakonec nuda. Důraz na komunitní význam obchodů ale ukazuje, jak Apple využívá sociální facilitaci a kultovou mentalitu k tomu, aby si budoval výjimečně loajální bázi zákazníků. Tahle část prezentace mi přišla divná.